Alstom Aktie
Marktkap. 10,49 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Alstom nach einem enttäuschenden Ausblick auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Dies sei die zweite große Warnung des Zugherstellers innerhalb von drei Jahren, schrieb Vlad Sergievskii in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Underweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
16,02 €
|Abst. Kursziel*:
-28,24%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
15,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-27,97%
|
Analyst Name:
Vlad Sergievskii
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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