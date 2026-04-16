DAX 24.261 +0,4%ESt50 5.951 +0,3%MSCI World 4.594 +0,0%Top 10 Crypto 9,7375 +1,8%Nas 24.103 +0,4%Bitcoin 64.088 +0,6%Euro 1,1795 +0,1%Öl 95,89 -2,4%Gold 4.798 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Infineon 623100 Amazon 906866 Netflix 552484 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX im Plus -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- Manycore, ITM Power, Mercedes-Benz, TSMC, Lufthansa, Intel im Fokus
Top News
Intel: Der schlafende Riese im radikalen Umbruch Intel: Der schlafende Riese im radikalen Umbruch
Warum ich überzeugt bin: Die Zukunft der Menschheit liegt im Weltraum – und das ist keine Metapher! Warum ich überzeugt bin: Die Zukunft der Menschheit liegt im Weltraum – und das ist keine Metapher!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alstom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Alstom Aktien-Sparplan
15,97 EUR -5,51 EUR -25,64 %
STU
15,95 EUR -7,01 EUR -30,53 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,49 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0F7BK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0010220475

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AOMFF

Barclays Capital

Alstom Underweight

13:06 Uhr
Alstom Underweight
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
15,97 EUR -5,51 EUR -25,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Alstom nach einem enttäuschenden Ausblick auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Dies sei die zweite große Warnung des Zugherstellers innerhalb von drei Jahren, schrieb Vlad Sergievskii in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Underweight

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
16,02 €		 Abst. Kursziel*:
-28,24%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
15,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-27,97%
Analyst Name:
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

13:06 Alstom Underweight Barclays Capital
09:21 Alstom Hold Deutsche Bank AG
08:51 Alstom Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 Alstom Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Alstom S.A.

dpa-afx Kurseinbruch Alstom-Aktie bricht drastisch ein: Enttäuschender Ausblick Alstom-Aktie bricht drastisch ein: Enttäuschender Ausblick
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Alstom brechen ein
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Alstom-Kurs bricht ein nach enttäuschendem Ausblick
finanzen.net CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren eingefahren
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/DAX weiter seitwärts - Alstom brechen ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Alstom auf 'Hold' - Ziel auf 23 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 34,30 Euro
finanzen.net CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alstom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Italienischer Schnellzug für Tests in Deutschland unterwegs
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
Zacks Is Alstom (ALSMY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
GlobeNewswire Alstom S.A: 10 July 2025 Combined Shareholders’ Meeting - Availability of the preparatory documents
GlobeNewswire Alstom S.A: 2024/25 Universal Registration Document available
GlobeNewswire Alstom S.A: Disclosure of the total number of voting rights and shares forming the share capital as at 21 May 2025
GlobeNewswire Alsttom S.A: Board of Directors release
Financial Times Put double-decker trains in the Channel Tunnel, says France’s Alstom
RSS Feed
Alstom S.A. zu myNews hinzufügen