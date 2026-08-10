Micron Technology Aktie
Marktkap. 857,89 Mrd. EURKGV 16,07 Div. Rendite 0,38%
WKN 869020
ISIN US5951121038
Symbol MU
AI Analyse
Micron Technology Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Micron auf "Buy" mit einem Kursziel von 1625 US-Dollar belassen. Timothy Arcuri revidierte am Montag seine Schätzungen leicht nach unten. Er verwies auf etwas Rauschen im Geschäft mit Flash-Speichern (NAND). Der Markt für Arbeitsspeicher (DRAM) sei aber noch knapper, als er zuvor gedacht habe./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 05:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Micron Technology Buy
|Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 1.625,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 869,99
|Abst. Kursziel*:
86,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 866,54
|Abst. Kursziel aktuell:
87,53%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 1.463,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|25.06.26
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|25.06.26
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|Deutsche Bank AG
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|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|17:16
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|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
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|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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