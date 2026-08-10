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Micron Technology Aktie

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748,00 EUR -8,80 EUR -1,16 %
STU
866,54 USD +4,43 USD +0,51 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
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Marktkap. 857,89 Mrd. EUR

KGV 16,07 Div. Rendite 0,38%
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WKN 869020

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Symbol MU

AI Analyse

UBS AG

Micron Technology Buy

10.08.26
Micron Technology Buy
Aktie in diesem Artikel
Micron Technology Inc.
748,00 EUR -8,80 EUR -1,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Micron auf "Buy" mit einem Kursziel von 1625 US-Dollar belassen. Timothy Arcuri revidierte am Montag seine Schätzungen leicht nach unten. Er verwies auf etwas Rauschen im Geschäft mit Flash-Speichern (NAND). Der Markt für Arbeitsspeicher (DRAM) sei aber noch knapper, als er zuvor gedacht habe./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 05:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Micron Technology Buy

Unternehmen:
Micron Technology Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 1.625,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 869,99		 Abst. Kursziel*:
86,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 866,54		 Abst. Kursziel aktuell:
87,53%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.463,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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