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Micron Technology Aktie

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Micron Technology Buy

15:36 Uhr
Micron Technology Buy
Aktie in diesem Artikel
Micron Technology Inc.
1.003,60 EUR 95,40 EUR 10,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Micron Technology von 1500 auf 1550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Chipkonzerns hätten die bereits hochgesteckten Erwartungen mit "herausragenden Resultaten" übertroffen, schrieb Melissa Weathers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Noch wichtiger sei aber der Abschluss strategischer Kundenverträge. Damit versichere das Unternehmen den Investoren, dass sich sein Geschäftsmodell im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz grundlegend gewandelt hat./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Micron Technology Buy

Unternehmen:
Micron Technology Inc.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 1.550,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 1.048,51		 Abst. Kursziel*:
47,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 1.149,03		 Abst. Kursziel aktuell:
34,90%
Analyst Name:
Melissa Weathers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.245,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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