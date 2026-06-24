Micron Technology Aktie
Marktkap. 1,04 Bio. EURKGV 16,07 Div. Rendite 0,38%
WKN 869020
ISIN US5951121038
Symbol MU
Micron Technology Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Micron Technology von 1500 auf 1550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Chipkonzerns hätten die bereits hochgesteckten Erwartungen mit "herausragenden Resultaten" übertroffen, schrieb Melissa Weathers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Noch wichtiger sei aber der Abschluss strategischer Kundenverträge. Damit versichere das Unternehmen den Investoren, dass sich sein Geschäftsmodell im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz grundlegend gewandelt hat./tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Micron Technology Buy
|Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 1.550,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 1.048,51
|Abst. Kursziel*:
47,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 1.149,03
|Abst. Kursziel aktuell:
34,90%
|
Analyst Name:
Melissa Weathers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 1.245,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
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|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
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|RBC Capital Markets
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|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
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|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|08:06
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|24.05.17
|Micron Technology Reduce
|Standpoint Research
|10.06.11
|Micron Technology sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.08
|Micron Technology sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.08
|Micron Technology market underperform
|JMP Securities LLC
|04.04.08
|Micron Technology below average
|Caris & Company, Inc.
|08:31
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.04.19
|Micron Technology Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.12.18
|Micron Technology Hold
|Needham & Company, LLC
|19.12.18
|Micron Technology Sector Perform
|RBC Capital Markets