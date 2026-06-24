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RBC Capital Markets

Micron Technology Outperform

11:46 Uhr
Micron Technology Outperform
Aktie in diesem Artikel
Micron Technology Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Micron nach Zahlen des Halbleiterkonzerns von 1200 auf 1500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sowohl die Resultate für das vergangene als auch der Ausblick auf das laufende Quartal lägen deutlich über seinen jüngst schon angehobenen Schätzungen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Noch wichtiger seien aber die langfristigen Verträge mit 16 Kunden, darunter zwei Hyperscalern, welche rund ein Viertel des Konzernumsatzes abdeckten. Die vereinbarten Mindestpreise sollten die Bruttomargen deutlich über die bisherigen Spitzenwerte von gut 61 Prozent steigen lassen. Der Analyst hob seine Schätzungen an./gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 23:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 23:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Micron Technology Outperform

Unternehmen:
Micron Technology Inc.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 1.500,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 1.048,51		 Abst. Kursziel*:
43,06%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 1.223,00		 Abst. Kursziel aktuell:
22,65%
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.168,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

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