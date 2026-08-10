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Hypoport Aktie

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84,20 EUR -1,95 EUR -2,26 %
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Hypoport jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 581,22 Mio. EUR

KGV 33,20 Div. Rendite 0,00%
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AI Analyse

Warburg Research

Hypoport SE Buy

11:06 Uhr
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Hypoport SE
84,20 EUR -1,95 EUR -2,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe eine insgesamt solide Entwicklung im ersten Halbjahr verzeichnet, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick erscheine nach wie vor gut erreichbar./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hypoport Buy

Unternehmen:
Hypoport SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
134,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
84,15 €		 Abst. Kursziel*:
59,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
84,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,14%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
159,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: Hypoport SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-News: Hypoport delivers solid gross profit growth and marked EBIT increase in first half of 2026
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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