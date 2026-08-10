Hypoport Aktie
Marktkap. 581,22 Mio. EURKGV 33,20 Div. Rendite 0,00%
WKN 549336
ISIN DE0005493365
Symbol HYPOF
AI Analyse
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe eine insgesamt solide Entwicklung im ersten Halbjahr verzeichnet, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick erscheine nach wie vor gut erreichbar./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hypoport Buy
|Unternehmen:
Hypoport SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
134,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
84,15 €
|Abst. Kursziel*:
59,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
84,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,14%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
159,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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