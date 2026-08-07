CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,64 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
AI Analyse
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Annick Maas befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem White-Label-Geschäft des Unternehmens, das Partnern Ticketverkaufstechnologie, CRM, Merchandising und Transaktionsdienstleistungen bereitstellt. Auch wenn dieser Geschäftsbereich relativ klein sei, verdeutliche er, wie CTS Eventim über den reinen Ticketvertrieb hinausgewachsen sei und seine Rolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei Veranstaltungen ausgebaut habe, schrieb sie./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
57,50 €
|Abst. Kursziel*:
63,48%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
58,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,65%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|12:01
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|12:01
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|12:01
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK