Karriereratschlag

Andy Jassy, der nach dem Rücktritt von Jeff Bezos im Jahr 2021 den CEO-Posten bei Amazon übernahm, kann eine steile Karriere vorweisen. Verantwortlich für seinen Erfolg sei vor allem eine Fähigkeit.

Steiler Karrierestart von Jassy bei Amazon

Nach fast 30 Jahren an der Spitze des Online-Riesen Amazon übergab Jeff Bezos im Jahr 2021 die Leitung des Unternehmens an seinen Vertrauten Andy Jassy, den bisherigen Cloud-Chef von Amazon Web Services (AWS). Als Jassy 1997 als Marketingmanager zu Amazon kam, war er erst 29 Jahre alt. Bereits fünf Jahre nach Beginn seiner Karriere wurde er eingeladen, Bezos' Berater zu werden und als Quasi-Stabschef an allen CEO-Meetings teilzunehmen. Obwohl mehrere Kollegen ihm davon abrieten, nahm Jassy das Angebot an, da er die Chance sah, seine Führungsqualitäten zu stärken, wie CNBC make it berichtet.

Mit einer positiven Einstellung zum Erfolg

Wie CNBC make it weiter berichtet, teilte Jassy in einem Interview mit LinkedIn-CEO Ryan Roslansky seinen besten Karriereratschlag: Der Trick, um bei der Arbeit voranzukommen, bestehe ihm zufolge nicht darin, der schnellste Lerner oder der Klügste im Raum zu sein. Vielmehr komme es auf eine positive Einstellung an. Da gehöre es, gut in einem Team zu arbeiten und Fristen einzuhalten. Laut dem CEO sei Begeisterung eine wichtige Schlüsseleigenschaft, um Gelegenheiten wie anspruchsvolle Aufgaben und Schulungsprogramme für sich zu nutzen. Man müsse die eigene Komfortzone verlassen und auf seine Fähigkeiten vertrauen, alle auftretenden Herausforderungen bewältigen zu können. Mithin kann eine positive Einstellung helfen, stärkere Beziehungen am Arbeitsplatz aufzubauen. "Man holt sich viel schneller Fürsprecher und Mentoren", betont Jassy. Auch die Forschung hat die Vorteile einer positiven Einstellung am Arbeitsplatz bestätigt. Unter anderem werden die Produktivität und Kreativität gesteigert und die Gefahr eines Burnouts verringert.

Das große Ganze im Blick behalten

Wer die richtige Einstellung hat, sollte Jassy zufolge in der Lage sein, die folgenden Fragen selbstbewusst zu bejahen: Arbeitest du hart? Kannst du mehr tun als Neinsagen? Tun Sie, was Sie gesagt haben? Können Sie im Team arbeiten?

Mithin seien weitere Prinzipien für den Erfolg wichtig. In einem Vortrag betonte Jassy, dass man stets das große Ganze im Blick haben und an seinen eigenen Zielen und Visionen festhalten muss, wie Business Insider berichtet. So habe sein Vorgänger Bezos es stets geschafft, Teams dazu zu bringen, in größeren Zusammenhängen zu denken. Auch habe Bezos einen großen Wert auf Schnelligkeit gelegt, hielt aber gleichzeitig an seiner langfristigen Vision für das Unternehmen fest. Er sei überzeugt von seiner langfristigen Vision und davon, wohin er etwas bringen will. Selbst wenn man ihm sagt, dass es nicht möglich ist, sei er davon überzeugt. Er glaubt, dass es möglich ist, und er ist hartnäckig in Bezug auf diese Vision, berichtet Jassy.

Redaktion finanzen.net