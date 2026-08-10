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AI Analyse

DZ BANK

PATRIZIA SE Kaufen

17:16 Uhr
PATRIZIA SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
PATRIZIA SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Patrizia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10,20 Euro belassen. Das Ergebniswachstum im ersten Halbjahr des Immobilienkonzerns sei dank strikter Kostendisziplin stark gewesen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien

Zusammenfassung: PATRIZIA Kaufen

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
7,51 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
7,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PATRIZIA SE

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EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Allocation of 1,475 shares in connection with participation in an employee share program
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Allocation of 4,718 shares in connection with participation in an employee share program
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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