GEA Aktie
Marktkap. 10,39 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
AI Analyse
GEA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach endgültigen Quartalszahlen von 71 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft in Höhe von 11 Prozent liege weit über dem Zielkorridor von 6 bis 8 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich die Profitabilität des Anlagenbauers verbessert. Der Experte erhöhte seine Prognosen./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Buy
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
76,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,40 €
|Abst. Kursziel*:
18,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
64,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,47%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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