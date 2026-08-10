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AI Analyse

Deutsche Bank AG

GEA Buy

12:26 Uhr
GEA Buy
Aktie in diesem Artikel
GEA
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach endgültigen Quartalszahlen von 71 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft in Höhe von 11 Prozent liege weit über dem Zielkorridor von 6 bis 8 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich die Profitabilität des Anlagenbauers verbessert. Der Experte erhöhte seine Prognosen./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Buy

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,40 €		 Abst. Kursziel*:
18,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
64,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,47%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Dr. Nadine Sterley, buy
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