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Boeing Aktie

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Boeing Outperform

21:01 Uhr
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
202,15 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Flugzeug-Auslieferungszahlen für Juli auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Boeing habe mit 53 Jets ein konstantes Tempo an den Tag gelegt, schrieb Ken Herbert am Dienstag nach den Daten. Der Fokus richte sich nun auf die erwartete Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 233,61		 Abst. Kursziel*:
13,44%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 233,46		 Abst. Kursziel aktuell:
13,51%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 286,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

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