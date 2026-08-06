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RBC Capital Markets

Boeing Outperform

08:01 Uhr
Boeing Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Ken Herbert bezog sich am Donnerstag auf die von der Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten angeordnete Überprüfung von Hunderten von 737-Max-Flugzeugen auf Risse. Der Experte hält es für unwahrscheinlich, dass dies seine Einschätzung zu den Aktien des Flugzeugbauers grundlegend ändern wird. Er erkenne aber das Risiko negativer Schlagzeilen und mögliche kurzfristige Stimmungsbelastungen an./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:18 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 232,19		 Abst. Kursziel*:
14,13%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 233,00		 Abst. Kursziel aktuell:
13,73%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 286,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

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