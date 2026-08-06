Boeing Aktie
Marktkap. 164,76 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Ken Herbert bezog sich am Donnerstag auf die von der Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten angeordnete Überprüfung von Hunderten von 737-Max-Flugzeugen auf Risse. Der Experte hält es für unwahrscheinlich, dass dies seine Einschätzung zu den Aktien des Flugzeugbauers grundlegend ändern wird. Er erkenne aber das Risiko negativer Schlagzeilen und mögliche kurzfristige Stimmungsbelastungen an./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 265,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 232,19
|Abst. Kursziel*:
14,13%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 233,00
|Abst. Kursziel aktuell:
13,73%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 286,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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