Aktie in diesem Artikel Boeing Co. 150,78 EUR

4,23% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Boeing Co. 150,78 EUR 4,23% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Boeing anlässlich einer Investorenveranstaltung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 98 US-Dollar belassen. Wie üblich bei solchen Veranstaltungen sei der Tenor der Gespräche mit dem Management optimistisch gewesen, schrieb Analyst Scott Deuschle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Flugzeugbauer scheine zuversichtlich zu sein, in Zukunft bessere Geschäftszahlen präsentieren zu können. Am Mittwoch könnte Boeing detaillierte Finanzziele für 2023 oder eventuell auch darüber hinaus bekannt geben./la/ajx

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 08:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.