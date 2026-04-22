RBC Capital Markets

Boeing Outperform

13:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Ein starker Free Cashflow des Flugzeugherstellers überwiege schwächere Aussagen zur Profitabilität, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertete der Experte einen "sauberen" Ausblick des Unternehmens./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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