Vonovia Aktie
Marktkap. 19,49 Mrd. EURKGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Thomas Rothäusler attestierte dem Immobilienkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie ein verhaltenes erstes Quartal mit einer schwächeren operativen Entwicklung./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Hold
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
22,38 €
|Abst. Kursziel*:
11,71%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
22,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,21%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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