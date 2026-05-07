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Marktkap. 19,49 Mrd. EUR

KGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
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WKN A1ML7J

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ISIN DE000A1ML7J1

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Symbol VNNVF

Deutsche Bank AG

Vonovia SE Hold

14:21 Uhr
Vonovia SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Thomas Rothäusler attestierte dem Immobilienkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie ein verhaltenes erstes Quartal mit einer schwächeren operativen Entwicklung./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Hold

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
22,38 €		 Abst. Kursziel*:
11,71%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,21%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:21 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Strong 2025 Performance and Confident Outlook
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