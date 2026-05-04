Vonovia Aktie
Marktkap. 19,44 Mrd. EURKGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 28 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Im April seien die Aktien von Wohnimmobilien erneut das Schlusslicht in der Immobilienbranche gewesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil hätten sich die Refinanzierungskonditionen zuletzt verbessert im Vergleich zum März./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Hold
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
22,50 €
|Abst. Kursziel*:
11,11%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
22,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,21%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vonovia SE
|14:11
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:11
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.04.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|14:11
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG