Vonovia Aktie

22,28 EUR -0,03 EUR -0,13 %
STU
Marktkap. 19,44 Mrd. EUR

KGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol VNNVF

Vonovia SE Hold

Vonovia SE
22,28 EUR -0,03 EUR -0,13%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 28 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Im April seien die Aktien von Wohnimmobilien erneut das Schlusslicht in der Immobilienbranche gewesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil hätten sich die Refinanzierungskonditionen zuletzt verbessert im Vergleich zum März./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia Hold

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
22,50 €		 Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,21%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

14:11 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
28.04.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
30.03.26 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
30.03.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

