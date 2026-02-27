Vonovia Aktie
Marktkap. 20,86 Mrd. EURDiv. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Paul May am Donnerstag. Zudem liege der Ausblick für den bereinigten Gewinn der Aktionäre im laufenden Jahr deutlich unter der Konsensschätztung./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Underweight
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
22,13 €
|Abst. Kursziel*:
8,45%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
22,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,50%
|
Analyst Name:
Paul May
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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