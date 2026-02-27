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WKN A1ML7J

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Symbol VNNVF

Barclays Capital

Vonovia SE Underweight

15:31 Uhr
Vonovia SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Paul May am Donnerstag. Zudem liege der Ausblick für den bereinigten Gewinn der Aktionäre im laufenden Jahr deutlich unter der Konsensschätztung./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Underweight

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
22,13 €		 Abst. Kursziel*:
8,45%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
22,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,50%
Analyst Name:
Paul May 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

15:31 Vonovia Underweight Barclays Capital
13:06 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:51 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
11:46 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, buy
EQS Group EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, buy
EQS Group EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, sell
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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