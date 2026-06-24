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Symbol VNNVF

Deutsche Bank AG

Vonovia SE Buy

09:31 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
21,12 EUR 0,44 EUR 2,13%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 25 auf 26 angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Thomas Rothäusler wird in seiner am Donnerstag veröffentlichten Branchenanalyse optimistisch für Wohnimmobilienunternehmen. Dabei zählt Vonovia zu seinen Favoriten. Vorsichtiger wird er im Gewerbebereich, wobei er im Segment der Logistik-Immobilien Potenzial für eine Neubewertung sieht. Generell hält er höhere Zinsen für eingepreist und sieht Chancen auf einen Schwenk aus Wachstums- in Value-Werte./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,99 €		 Abst. Kursziel*:
23,87%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,11%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:31 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Vonovia Market-Perform Bernstein Research
01.06.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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