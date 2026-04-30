Barclays Capital

Vonovia SE Underweight

13:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underweight" belassen. Die Eckzahlen des Immobilienkonzerns zum ersten Quartal seien im Jahresvergleich schwächer ausgefallen, doch die Jahresziele seien bestätigt worden, schrieb Paul May am Donnerstagmorgen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE