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Marktkap. 1,66 Mrd. EUR

KGV 24,69 Div. Rendite 1,35%
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WKN A2YNT3

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ISIN DE000A2YNT30

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Symbol ALZCF

Warburg Research

Alzchem Group Buy

13:56 Uhr
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
164,60 EUR 3,40 EUR 2,11%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem nach Zahlen von 181 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Chemieunternehmens sei verheißungsvoll verlaufen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management den Ausblick bekräftigt./rob/mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
155,80 €		 Abst. Kursziel*:
18,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
164,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,39%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alzchem Group AG

13:56 Alzchem Group Buy Warburg Research
13:31 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
30.04.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Start Share Buyback
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