Warburg Research

Alzchem Group Buy

13:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem nach Zahlen von 181 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Chemieunternehmens sei verheißungsvoll verlaufen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management den Ausblick bekräftigt./rob/mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG