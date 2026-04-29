Alzchem Group Aktie
Marktkap. 1,76 Mrd. EURKGV 24,69 Div. Rendite 1,35%
WKN A2YNT3
ISIN DE000A2YNT30
Symbol ALZCF
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 181 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe seine Profitabilität verbessert, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Er sieht mit dem ersten Quartal einen "guten Start in das neue Jahr" und wertet auch den bestätigten Ausblick positiv./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alzchem Group AG
Zusammenfassung: Alzchem Group Buy
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
181,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
166,30 €
|Abst. Kursziel*:
8,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
179,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,12%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
180,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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