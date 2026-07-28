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Symbol MEDOF

Deutsche Bank AG

Medios Buy

15:41 Uhr
Medios Buy
Aktie in diesem Artikel
Medios AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios trotz einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Reform des deutschen Gesundheitswesens und die Preise hätten den Hersteller von Spezialpharmazeutika belastet, schrieb Michael Kuhn am Mittwoch. Der Mittelwert des gesenkten Zielkorridors für den operativen Gewinn (Ebitda) liege um etwa acht Prozent unter der Konsensschätzung. Die Probleme lägen bei den Preisen, der Produktpalette und den Margen, nicht aber bei der Nachfrage./rob/bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Medios AG

Zusammenfassung: Medios Buy

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,08 €		 Abst. Kursziel*:
62,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,16%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:41 Medios Buy Deutsche Bank AG
12:06 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
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