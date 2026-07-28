RBC Capital Markets

Rio Tinto Underperform

15:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Das operative Halbjahresergebnid des Bergbaukonzerns habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Zwischendividende liege aufgrund niedrigerer Steuern etwas über den Erwartungen. Die Jahresziele seien beibehalten worden./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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