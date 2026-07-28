Rio Tinto Aktie
Marktkap. 129,68 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,02%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Das operative Halbjahresergebnid des Bergbaukonzerns habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Zwischendividende liege aufgrund niedrigerer Steuern etwas über den Erwartungen. Die Jahresziele seien beibehalten worden./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Underperform
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
61,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
81,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Davis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,26 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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