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Symbol RTPPF

RBC Capital Markets

Rio Tinto Underperform

15:46 Uhr
Rio Tinto Underperform
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
81,36 EUR 0,88 EUR 1,09%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Das operative Halbjahresergebnid des Bergbaukonzerns habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Zwischendividende liege aufgrund niedrigerer Steuern etwas über den Erwartungen. Die Jahresziele seien beibehalten worden./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Underperform

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
61,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
81,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Davis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

15:46 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
15:41 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
14:56 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
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