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Symbol RTPPF

UBS AG

Rio Tinto Neutral

13:46 Uhr
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns für das abgelaufene Quartal seien robust ausgefallen, schrieb Myles Allsop in einer Einschätzung vom Mittwoch. Er sieht Rio Tinto auf einem guten Weg zu den Jahreszielen./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
73,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
67,66 £		 Abst. Kursziel*:
7,89%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Myles Allsop 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,31 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

13:46 Rio Tinto Neutral UBS AG
11:56 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:56 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
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