ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 165,91 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach der Bekanntgabe einer Übernahme auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Der geplante Kauf des britischen Anbieters von Durchflusskontrollgeräten und Herstellers von elektrischen Stellantrieben Rotork stärke das Produktportfolio des Industriekonzerns im Bereich Automation, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei Rotork ein hochwertiger Zukauf./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
81,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
81,74 CHF
|Abst. Kursziel*:
-0,91%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
80,08 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
1,15%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|09:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.