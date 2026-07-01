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ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

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86,66 EUR -3,26 EUR -3,63 %
STU
80,08 CHF -3,10 CHF -3,73 %
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Marktkap. 165,91 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
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WKN 919730

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RBC Capital Markets

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

09:46 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
86,66 EUR -3,26 EUR -3,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach der Bekanntgabe einer Übernahme auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Der geplante Kauf des britischen Anbieters von Durchflusskontrollgeräten und Herstellers von elektrischen Stellantrieben Rotork stärke das Produktportfolio des Industriekonzerns im Bereich Automation, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei Rotork ein hochwertiger Zukauf./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
81,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
81,74 CHF		 Abst. Kursziel*:
-0,91%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
80,08 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,15%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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