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Symbol BBVXF

UBS AG

BBVA Neutral

13:46 Uhr
BBVA Neutral
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
22,26 EUR 0,00 EUR 0,00%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 20,50 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Ende Juli anstehenden Quartalszahlen habe er seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) für die spanische Bank wegen positiver Wechselkurseffekte angehoben, schrieb Ignacio Cerezo in einem Ausblick vom Mittwoch. Klare Treiber für die Geschäftsentwicklung und den Aktienkurs sieht er allerdings nicht./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Neutral

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
22,38 €		 Abst. Kursziel*:
-1,70%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
22,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,17%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

13:46 BBVA Neutral UBS AG
15.07.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
10.07.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
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