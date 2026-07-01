ASML NV Aktie
Marktkap. 599,63 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 2300 auf 2500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit soliden Quartalszahlen habe der Ausrüster der Halbleiterbranche die Erwartungen übertroffen, schrieb David Dai am Donnerstag. Das gelte sowohl für den Umsatz als auch für die Kapazitäten und die Profitabilität. Für alle drei Aspekte gebe es weiteres Aufwärtspotenzial./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.500,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.570,60 €
|Abst. Kursziel*:
59,17%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.563,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,87%
|
Analyst Name:
David Dai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.034,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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