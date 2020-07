FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML nach Quartalszahlen von 258 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der gemeldete Einbruch beim Auftragseingang dürfte von nur temporärer Natur sein, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausrüster der Chipindustrie sollte daher vor allem wegen seiner führenden Position im Bereich der EUV-Technologie von steigenden Investitionen der Chiphersteller profitieren. Dies spiegele sich jedoch bereits in einer "extrem hohen Bewertungsprämie" gegenüber den Vergleichsunternehmen wider./ck/zb