ASML NV Aktie
Marktkap. 494,95 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1575 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Anlagenbauer für die Halbleiterbranche profitiere weiterhin von steigenden Investitionen in das Thema KI, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Die hohe Nachfrage treibe die Durcchschnittspreise stärker an als bisher vermutet. Folglich hob Coles seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 20:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
1.575,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.262,00 €
|Abst. Kursziel*:
24,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.264,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,58%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.521,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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