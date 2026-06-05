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SMC Research

DaldrupSöhne (Daldrup) Kaufen

08:39 Uhr
DaldrupSöhne (Daldrup) Kaufen
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Daldrup & Söhne (Daldrup) AG
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Daldrup & Söhne hat nach Darstellung von SMC-Research nach erfreulichen Zahlen für 2025 eine konservative Guidance für 2026 veröffentlicht, die aus Sicht des Researchhauses übertroffen werden könnte. SMC-Analyst Holger Steffen sieht mehr als 30 Prozent Kurspotenzial und bestätigt sein „Buy“-Urteil.

Mit der Vorlage des Geschäftsberichts habe Daldrup & Söhne laut SMC-Research die erfreulichen Zahlen für 2025 bestätigt. Zwar sei die Gesamtleistung im letzten Jahr wegen des verschobenen Starts eines Großprojekts leicht rückläufig gewesen (-6 Prozent auf 51 Mio. Euro), aber das EBIT habe dennoch um 27 Prozent auf 8,8 Mio. Euro gesteigert und die EBIT-Marge damit von 12,7 auf 17,2 Prozent, weit über der Unternehmensplanung (10 bis 12 Prozent), verbessert werden können. Ermöglicht sei das durch die Kombination aus einem günstigen Projektmix, Effizienzsteigerungen und einer erheblich gesunkenen Belastung durch Einmaleffekte gewesen.

Für 2026 erwarte das Management auf Basis eines von 31 auf 120 Mio. Euro vervielfachten Auftragsbestands einen Anstieg der Gesamtleistung auf rund 58 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 11,5 bis 13,5 Prozent.

Die Analysten gehen davon aus, dass das gewohnt konservativ kalkuliert sei, und rechnen damit, dass die Guidance leicht übertroffen werden könne. Ein noch stärkerer Schub aus der komfortablen Auftragslage und der positiven Marktentwicklung werde sich nach ihrer Einschätzung ab 2027 einstellen.

Ihr Bewertungsmodell signalisiere auf dieser Basis einen fairen Wert von 29,00 Euro (zuvor: 29,50 Euro), der ein Aufwärtspotenzial von mehr als 30 Prozent biete. Die Aktie von Daldrup & Söhne sei damit weiterhin sehr attraktiv, zumal die Geschäftsentwicklung von Konjunkturrisiken kaum tangiert werde und der hohe Ölpreis eher noch für zusätzlichen Rückenwind sorge. Die Analysten bekräftigen deswegen ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 8.6.2026 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 07.06.2026 um 10:15 Uhr fertiggestellt und am 08.06.2026 um 8:15 Uhr  veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-08-SMC-Update-Daldrup_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daldrup Söhne (Daldrup) Kaufen

Unternehmen:
Daldrup & Söhne (Daldrup) AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
29,00 €
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21,20 €		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
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21,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,88%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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