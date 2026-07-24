DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,2710 +0,0%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 56.810 +0,5%Euro 1,1373 +0,0%Öl 96,78 -3,9%Gold 4.056 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 25.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- VW mit schwachen Zahlen -- SAP übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Intel, Allianz, HSBC, BMW im Fokus
Top News
Kartellhammer gegen Konkurrent Trip.com - TUI setzt auf den Gegenentwurf Kartellhammer gegen Konkurrent Trip.com - TUI setzt auf den Gegenentwurf
SK hynix-Aktie: Hebel-ETFs starten, doch nicht jeder sollte zugreifen SK hynix-Aktie: Hebel-ETFs starten, doch nicht jeder sollte zugreifen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Intel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Intel Aktien-Sparplan
81,08 EUR -6,71 EUR -7,64 %
STU
91,54 USD -0,77 USD -0,83 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Intel jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 407,98 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855681

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US4581401001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INTC

DZ BANK

Intel Halten

24.07.26
Intel Halten
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
81,08 EUR -6,71 EUR -7,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel nach Zahlen zum zweiten Quartal von 80 auf 105 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Chipkonzern habe hervorragend abgeschnitten und komme auf allen Ebenen voran, schrieb Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die positive Entwicklung spiegele sich jedoch bereits in einer sehr hohen Bewertung der Aktien wider./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:04 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Halten

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
$ 96,94		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
$ 91,54		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 96,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

24.07.26 Intel Halten DZ BANK
24.07.26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Intel Corp.

finanzen.net Chipsektor NVIDIA, Broadcom & Co.: Chipaktien nun offiziell im Bärenmarkt - warum das laut BofA kein Grund zur Panik ist NVIDIA, Broadcom & Co.: Chipaktien nun offiziell im Bärenmarkt - warum das laut BofA kein Grund zur Panik ist
finanzen.net Intel präsentierte Quartalsergebnisse
finanzen.net Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite beendet den Freitagshandel in der Verlustzone
finanzen.net Freitagshandel in New York: Schlussendlich Pluszeichen im S&P 500
finanzen.net Intel-Aktie dennoch mit kräftigen Verlusten: Umsatz und Gewinn wieder auf Wachstumspfad
finanzen.net Intel Aktie News: Intel tendiert am Freitagabend tiefer
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 gibt nachmittags nach
finanzen.net Optimismus in New York: S&P 500 mit Gewinnen
MotleyFool Should You Buy the Dip in Intel Stock?
MotleyFool Nvidia vs. AMD vs. Intel: Which One Actually Won the AI Chip Race in the First Half of 2026?
Benzinga Tesla, Intel, Google All Dropped After Earnings - Will Microsoft, Amazon, Meta Follow?
MotleyFool Should You Buy Intel Stock as It Rebuilds Its Chip Empire?
Benzinga Intel, Tesla, IBM And More: 5 Stocks Investors Couldn&#39;t Stop Buzzing About This Week
MotleyFool Intel vs. IonQ: Comparing Revenue Trends Between Artificial Intelligence and Quantum Computing Chipmakers
MotleyFool Stock Market Today, July 24: Intel Reverses Gains on Foundry and AI Spending Concerns
Zacks Top Research Reports for Intel, Dell & Progressive
RSS Feed
Intel Corp. zu myNews hinzufügen