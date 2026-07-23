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Symbol UNCFF

Deutsche Bank AG

UniCredit Hold

15:26 Uhr
UniCredit Hold
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Resultate der italienischen Großbank seien ein wenig besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Giovanni Razzoli in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Hold

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
79,87 €		 Abst. Kursziel*:
-3,59%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
80,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,76%
Analyst Name:
Giovanni Razzoli 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

15:26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
15:21 UniCredit Kaufen DZ BANK
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02.07.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.06.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
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