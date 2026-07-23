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Barclays Capital

RWE Overweight

15:31 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
59,04 EUR 0,30 EUR 0,51%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Stromerzeuger habe die Anteilsaufstockung an dem Übertragungsnetzbetreiber Amprion früher als erwartet abgeschlossen, schrieb Peter Crampton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei leicht positiv./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
59,12 €		 Abst. Kursziel*:
15,02%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
59,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,18%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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