Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,66 Bio. EURKGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen von 400 auf 379 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Resultate der Google-Muttergesellschaft habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2027 und 2028 reduziert, schrieb Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf die Frage, ob das Free-Cashflow-Wachstum wieder das historische Niveau erreichen werde, habe er auch nach dem aktuellen Update keine klareren Antworten./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 04:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 379,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 317,69
|Abst. Kursziel*:
19,30%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 319,61
|Abst. Kursziel aktuell:
18,58%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 420,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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