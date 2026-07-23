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Symbol GOOGL

UBS AG

Alphabet A (ex Google) Neutral

15:26 Uhr
Alphabet A (ex Google) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen von 400 auf 379 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Resultate der Google-Muttergesellschaft habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2027 und 2028 reduziert, schrieb Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf die Frage, ob das Free-Cashflow-Wachstum wieder das historische Niveau erreichen werde, habe er auch nach dem aktuellen Update keine klareren Antworten./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 04:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 379,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 317,69		 Abst. Kursziel*:
19,30%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 319,61		 Abst. Kursziel aktuell:
18,58%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 420,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

15:26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
23.07.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
21.07.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
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