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Symbol GOOGL

UBS AG

Alphabet A (ex Google) Neutral

13:11 Uhr
Alphabet A (ex Google) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 410 US-Dollar belassen. Greifbare Umsätze aus den Investitionen in generative KI seien bislang vor allem in den Bereichen Suchmaschinen und Cloud zu verzeichnen gewesen, doch die Präsentation auf der Entwicklerkonferenz Google I/O sei ein klares Zeichen gewesen, dass die KI-Ära die Monetarisierung auch in Googles anderen Geschäftsbereichen ankurbeln könnte, schrieb Stephen Ju in einem Kommentar am Mittwoch./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 410,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 387,66		 Abst. Kursziel*:
5,76%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 388,70		 Abst. Kursziel aktuell:
5,48%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 432,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

13:11 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
08:01 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
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