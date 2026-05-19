Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 4,15 Bio. EURKGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 410 US-Dollar belassen. Greifbare Umsätze aus den Investitionen in generative KI seien bislang vor allem in den Bereichen Suchmaschinen und Cloud zu verzeichnen gewesen, doch die Präsentation auf der Entwicklerkonferenz Google I/O sei ein klares Zeichen gewesen, dass die KI-Ära die Monetarisierung auch in Googles anderen Geschäftsbereichen ankurbeln könnte, schrieb Stephen Ju in einem Kommentar am Mittwoch./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 410,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 387,66
|Abst. Kursziel*:
5,76%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 388,70
|Abst. Kursziel aktuell:
5,48%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 432,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
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