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Symbol GOOGL

UBS AG

Alphabet A (ex Google) Neutral

18:26 Uhr
Alphabet A (ex Google) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Alphabet A-Aktien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Karl Keirstead gab in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Cloud-Infrastruktur-Werten einen Ausblick auf den 29. April, wenn mit Microsoft, Amazon und Google gleich mehrere US-Tech-Riesen ihre Zahlen vorlegen. Er sprach von einer "Hyperscaler-Nacht", die Anleger dann erwarte - außerdem noch mit Meta. Die Wachstumsziele seien hoch gesteckt, aber machbar. Besonders wichtig sei die Nachfrage nach Cloud-basierten GPUs, deren Nachfrage in einem beispiellosen Tempo steige. Dies sei auch Anlegern nicht entgangen, ergänzte er mit Blick auf die Kursentwicklung./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 375,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 343,24		 Abst. Kursziel*:
9,25%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 343,04		 Abst. Kursziel aktuell:
9,32%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 386,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

18:26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
10:21 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
21.04.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
20.04.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
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