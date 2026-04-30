PUMA Aktie

Marktkap. 3,63 Mrd. EUR

WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 23,00 auf 24,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller habe im ersten Quartal ermutigende Fortschritte verzeichnet, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel reflektiere die zuletzt gestiegene Branchenbewertung./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 23:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 23:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA Neutral

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
24,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
25,86 €		 Abst. Kursziel*:
-6,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
25,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,71%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

12:21 PUMA Neutral UBS AG
30.04.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
30.04.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.04.26 PUMA Halten DZ BANK
mehr Analysen

