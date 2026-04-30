PUMA Aktie
Marktkap. 3,63 Mrd. EUR
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 23,00 auf 24,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller habe im ersten Quartal ermutigende Fortschritte verzeichnet, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel reflektiere die zuletzt gestiegene Branchenbewertung./edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 23:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 23:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
24,20 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
25,86 €
|Abst. Kursziel*:
-6,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
25,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,71%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|12:21
|PUMA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|12:21
|PUMA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|PUMA Buy
|Warburg Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
