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Bernstein Research

PUMA SE Outperform

16:21 Uhr
PUMA SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
25,96 EUR 0,28 EUR 1,09%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Puma auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. William Woods geht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass Künstliche Intelligenz im europäischen Einzelhandel eher eine Evolution statt eine Revolution mit sich bringt. Entscheidend seien die Produktkategorien, schrieb er. Mehrmarkenhändler wie Zalando dürften dies im Bekleidungsmarkt deutlicher zu spüren bekommen, während Lebensmittelhändler und Einmarkenshops defensiver positioniert seien./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 15:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Outperform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
25,98 €		 Abst. Kursziel*:
34,72%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,82%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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