DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 53,58 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group nach Quartalszahlen von 55 auf 57,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern sei gut ins neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Express-Geschäft habe trotz Gegenwind überzeugt. Der operative Gewinn und der freie Barmittelzufluss seien stärker als erwartet ausgefallen./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
50,38 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
50,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

12:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
11:36 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
10:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Einstufungen DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Experten empfehlen DHL Group (ex Deutsche Post) im April mehrheitlich zum Kauf DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Experten empfehlen DHL Group (ex Deutsche Post) im April mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone
finanzen.net DHL-Aktie im Plus: Konzern steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang - Jahresziele bestätigt
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zündet am Nachmittag Kursrakete
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX legt am Nachmittag zu
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 in Grün
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Entitlement to a transfer of 36.4923 shares without additional payment in connection with the participation in an employee share offering (share ...
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Entitlement to a transfer of 92.3661 shares without additional payment in connection with the participation in an employee share offering (share matching ...
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Sale of 1,669.3109 shares for the settlement of taxes and levy liabilities in connection with the participation in an employee share offering (share ...
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen