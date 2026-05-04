DAX 24.304 +1,3%ESt50 5.832 +1,2%MSCI World 4.648 +0,0%Top 10 Crypto 10,33 +3,3%Nas 25.068 -0,2%Bitcoin 69.336 +1,6%Euro 1,1693 +0,0%Öl 112,5 -1,4%Gold 4.564 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- PayPal, BioNTech, NVIDIA, Micron, Apple, Palantir, NEL im Fokus
Top News
Aktie legt zu: NORMA Group schreibt im 1. Quartal 2026 wieder schwarze Zahlen Aktie legt zu: NORMA Group schreibt im 1. Quartal 2026 wieder schwarze Zahlen
HUGO BOSS-Aktie verliret: Ziele 2026 nach schwachem Q1 bestätigt HUGO BOSS-Aktie verliret: Ziele 2026 nach schwachem Q1 bestätigt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
45,87 EUR -1,01 EUR -2,15 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 56,39 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005552004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DPSTF

Warburg Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

13:56 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
45,87 EUR -1,01 EUR -2,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 42,50 auf 48,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Frachtunternehmens habe das robuste Geschäftsmodell unterstrichen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf der Kostenseite habe es Fortschritte gegeben./rob/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIF

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
48,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
46,00 €		 Abst. Kursziel*:
5,43%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
45,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,73%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

13:56 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
04.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
01.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Deutsche Bank AG
30.04.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
30.04.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Zeitenwende in Bonn Logistik-Gigant im Wandel: DHL-Aktie zwischen neuem Namen und der "Amazon-Gefahr" Logistik-Gigant im Wandel: DHL-Aktie zwischen neuem Namen und der "Amazon-Gefahr"
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Warburg Research vergibt Hold
dpa-afx ROUNDUP: Die Post heißt bald nicht mehr Post, sondern DHL
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX am Dienstagmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mittags freundlich
finanzen.net Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Dienstagmittag steigen
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Dienstagmittag ab
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX startet im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Entitlement to a transfer of 36.4923 shares without additional payment in connection with the participation in an employee share offering (share ...
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen