Deutsche Bank AG

JOST Werke Buy

14:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer dürfte von soliden Endmärkten profitiert haben und im Agrargeschäft von der Erholung in Nordamerika, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Das Umsatzwachstum dürfte aber wegen höherer Kosten nicht gänzlich unter dem Strich ankommen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke