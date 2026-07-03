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Symbol JSTWF

Deutsche Bank AG

JOST Werke Buy

14:56 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer dürfte von soliden Endmärkten profitiert haben und im Agrargeschäft von der Erholung in Nordamerika, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Das Umsatzwachstum dürfte aber wegen höherer Kosten nicht gänzlich unter dem Strich ankommen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,50 €		 Abst. Kursziel*:
42,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,53%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

14:56 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.04.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 JOST Werke Buy Warburg Research
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