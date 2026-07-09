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Symbol SUEZF

DZ BANK

Südzucker Halten

14:56 Uhr
Südzucker Halten
Aktie in diesem Artikel
Südzucker AG (Suedzucker AG)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Südzucker von 12,00 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen des ersten Geschäftsquartals seien nahezu erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus am Freitag./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: Südzucker Halten

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
10,88 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
10,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

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02.06.26 Südzucker Halten DZ BANK
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22.05.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
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