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Südzucker Aktie

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10,64 EUR +0,20 EUR +1,92 %
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Marktkap. 2,15 Mrd. EUR

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Deutsche Bank AG

Südzucker Hold

13:01 Uhr
Südzucker Hold
Aktie in diesem Artikel
Südzucker AG (Suedzucker AG)
10,64 EUR 0,20 EUR 1,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker angesichts der finalen Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. In etwa im Einklang mit der Gewinnwarnung vom August habe der Konzern einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: Südzucker Hold

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
10,48 €		 Abst. Kursziel*:
-14,12%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
10,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,41%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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