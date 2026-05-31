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Symbol SUEZF

DZ BANK

Südzucker Halten

16:51 Uhr
Südzucker Halten
Aktie in diesem Artikel
Südzucker AG (Suedzucker AG)
11,82 EUR 0,32 EUR 2,78%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach endgültigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 11,85 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Diese hätten wie erwartet auf Höhe der vorläufigen Resultate gelegen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr sei angesichts potenzieller Kurstreiber konservativ. So habe die "US-Wetterbehörde" NOAA die Eintrittswahrscheinlichkeit eines mindestens starken Wetterphänomens El Nino im Winter 2026 zuletzt auf mehr als 65 Prozent erhöht. Damit könnten erneute Zucker-Produktionsausfälle in Schlüsselregionen einmal mehr die Weltmarktpreise antreiben./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: Südzucker Halten

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
11,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
11,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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