Südzucker Aktie
Marktkap. 2,35 Mrd. EUR
WKN 729700
ISIN DE0007297004
Symbol SUEZF
Südzucker Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach endgültigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 11,85 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Diese hätten wie erwartet auf Höhe der vorläufigen Resultate gelegen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr sei angesichts potenzieller Kurstreiber konservativ. So habe die "US-Wetterbehörde" NOAA die Eintrittswahrscheinlichkeit eines mindestens starken Wetterphänomens El Nino im Winter 2026 zuletzt auf mehr als 65 Prozent erhöht. Damit könnten erneute Zucker-Produktionsausfälle in Schlüsselregionen einmal mehr die Weltmarktpreise antreiben./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: Südzucker Halten
|Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
11,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
11,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|16:51
|Südzucker Halten
|DZ BANK
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|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
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|Deutsche Bank AG
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