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Symbol RACE

Bernstein Research

Ferrari Outperform

16:01 Uhr
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
302,95 EUR 2,40 EUR 0,80%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 402 US-Dollar belassen. Nach all der Aufregung und den Bedenken rund um das kürzlich vorgestellte Elektroauto "Luce" sei der Sportwagenbauer doch nach wie vor ein Meister seines Fachs, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Jüngste Markenanmeldungen ließen erkennen, dass Ferrari an mehreren neuen Modellen arbeite. Dabei scheine es so, dass die Produktion des Modells 12Cilindri GTO äußerst limitiert sein werde. Somit dürften nur die bedeutendsten Sammler die Chance haben werden, dieses zu erwerben./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 09:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 09:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
305,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
302,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
409,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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