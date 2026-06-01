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Symbol BTAFF

RBC Capital Markets

BAT Underperform

10:21 Uhr
BAT Underperform
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
50,72 EUR -1,66 EUR -3,17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat British American Tobacco (BAT) (BAT) nach Vorab-Aussagen zur Entwicklung im ersten Geschäftshalbjahr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe über eine mäßige Entwicklung im traditionellen Zigarettengeschäft berichtet, wogegen das Geschäft mit neueren Produkten stark gelaufen sei, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Für das Geschäftsjahr habe BAT die Ziele am unteren Ende des mittelfristigen Algorithmus bestätigt - das Wachstum sollte vor allem in die zweite Hälfte fallen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Underperform

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
44,21 £		 Abst. Kursziel*:
-18,57%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:36 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
10:21 BAT Underperform RBC Capital Markets
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15.04.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
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