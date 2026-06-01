DAX 25.270 +1,1%ESt50 6.095 +1,0%MSCI World 4.868 +0,1%Top 10 Crypto 8,9770 -3,2%Nas 27.087 +0,4%Bitcoin 59.835 -2,4%Euro 1,1646 +0,1%Öl 92,90 -2,5%Gold 4.526 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 ServiceNow A1JX4P Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Abivax, Infineon, Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Berkshire, BYD im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Diese US-Aktien hält die UBS im 1. Quartal 2026 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Diese US-Aktien hält die UBS im 1. Quartal 2026
So viel Gewinn hätte ein Monero-Investment von vor 5 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Monero-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rio Tinto Aktie

Kaufen
Verkaufen
Rio Tinto Aktien-Sparplan
94,78 EUR +1,73 EUR +1,86 %
STU
94,81 EUR +1,75 EUR +1,88 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 149,93 Mrd. EUR

KGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852147

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007188757

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTPPF

Deutsche Bank AG

Rio Tinto Hold

09:41 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
94,78 EUR 1,73 EUR 1,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 6900 auf 7400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Liam Fitzpatrick verwies in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Expertenrunde auf die akute Marktknappheit bei Aluminium./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
74,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
95,09 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,01 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

09:41 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
29.05.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
26.05.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
12.05.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

finanzen.net STOXX-Handel So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Rio Tinto-Aktie angepasst
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Rio Tinto auf 'Kaufen' - Fairer Wert 9000 Pence
finanzen.net FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 fällt am Dienstagnachmittag zurück
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben
finanzen.net Handel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
RSS Feed
Rio Tinto plc zu myNews hinzufügen