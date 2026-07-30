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WKN A2DRTZ

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ISIN LU1598757687

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Symbol AMSYF

Deutsche Bank AG

ArcelorMittal Buy

14:11 Uhr
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
59,74 EUR -0,32 EUR -0,53%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Zahlen zum zweiten Quartal von 61 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des Stahlherstellers habe in etwa der Markterwartung entsprochen, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Rahmenbedingungen für die Preise in der Europäischen Union seien nach der Umsetzung der neuen EU-Schutzverordnung für Stahl weiterhin günstig, insbesondere angesichts möglicher Produktions- und Logistikbeeinträchtigungen bei den Wettbewerbern./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,94 €		 Abst. Kursziel*:
10,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,48%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

14:11 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
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