Deutsche Bank AG

ArcelorMittal Buy

14:11 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Zahlen zum zweiten Quartal von 61 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des Stahlherstellers habe in etwa der Markterwartung entsprochen, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Rahmenbedingungen für die Preise in der Europäischen Union seien nach der Umsetzung der neuen EU-Schutzverordnung für Stahl weiterhin günstig, insbesondere angesichts möglicher Produktions- und Logistikbeeinträchtigungen bei den Wettbewerbern./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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