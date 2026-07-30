Bernstein Research

Linde Outperform

15:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 559 US-Dollar belassen. Der Gasehersteller und Anlagenbauer habe nunmehr 30 Mal in Folge ein über den Erwartungen liegendes bereinigtes Ergebnis je Aktie gemeldet, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er verwies zudem auch auf die solide kurzfristige Prognose. Allerdings gebe es einige Fragen hinsichtlich der Margen./ck/rob/mne/

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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