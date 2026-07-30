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Symbol LIN

Bernstein Research

Linde Outperform

15:26 Uhr
Linde Outperform
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 559 US-Dollar belassen. Der Gasehersteller und Anlagenbauer habe nunmehr 30 Mal in Folge ein über den Erwartungen liegendes bereinigtes Ergebnis je Aktie gemeldet, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er verwies zudem auch auf die solide kurzfristige Prognose. Allerdings gebe es einige Fragen hinsichtlich der Margen./ck/rob/mne/

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Outperform

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 559,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 508,64		 Abst. Kursziel*:
9,90%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 479,65		 Abst. Kursziel aktuell:
16,54%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 557,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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