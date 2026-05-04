Linde Aktie
Marktkap. 201,31 Mrd. EURKGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 561 US-Dollar belassen. Der Gasekonzern habe seine Serie übertroffener Gewinnerwartungen je Aktie nun schon auf 29 Quartale ausgedehnt, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht weiteres Potenzial, was die Schätzungen und Zielsetzungen betrifft - unabhängig von der Entwicklung im Iran./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 15:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 04:16 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Outperform
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 561,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 493,55
|Abst. Kursziel*:
13,67%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 493,54
|Abst. Kursziel aktuell:
13,67%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 548,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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