Bernstein Research

Linde Outperform

14:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 561 US-Dollar belassen. Der Gasekonzern habe seine Serie übertroffener Gewinnerwartungen je Aktie nun schon auf 29 Quartale ausgedehnt, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht weiteres Potenzial, was die Schätzungen und Zielsetzungen betrifft - unabhängig von der Entwicklung im Iran./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 15:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 04:16 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com