DZ BANK

Linde Halten

14:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Linde mit einem fairen Aktienwert von 480 US-Dollar auf "Halten" belassen. Der Jahresauftakt des Industriegaseherstellers und Anlagenbauers sei solide gewesen, doch der verhaltene Ausblick enttäusche, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Mittwoch. Historisch sowie auch im Branchenvergleich hält er die Aktie für ambitioniert bewertet./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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