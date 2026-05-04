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Symbol LIN

DZ BANK

Linde Halten

14:06 Uhr
Linde Halten
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Linde mit einem fairen Aktienwert von 480 US-Dollar auf "Halten" belassen. Der Jahresauftakt des Industriegaseherstellers und Anlagenbauers sei solide gewesen, doch der verhaltene Ausblick enttäusche, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Mittwoch. Historisch sowie auch im Branchenvergleich hält er die Aktie für ambitioniert bewertet./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Halten

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
$ 500,29		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
$ 502,60		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 548,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

14:06 Linde Halten DZ BANK
05.05.26 Linde Outperform Bernstein Research
04.05.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Linde Overweight JP Morgan Chase & Co.
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