Linde Aktie
Marktkap. 194,59 Mrd. EURKGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Linde mit einem fairen Aktienwert von 480 US-Dollar auf "Halten" belassen. Der Jahresauftakt des Industriegaseherstellers und Anlagenbauers sei solide gewesen, doch der verhaltene Ausblick enttäusche, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Mittwoch. Historisch sowie auch im Branchenvergleich hält er die Aktie für ambitioniert bewertet./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Halten
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
$ 500,29
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
$ 502,60
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 548,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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